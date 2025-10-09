Jueves con máxima de 29 °C

Los jujeños experimentarán una jornada con una amplitud térmica muy marcada este jueves 9 de octubre, pasando de una mañana fresca a una tarde agradablemente templada. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima descenderá hasta los 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C.

El pronóstico indica un día predominantemente soleado y seco, ya que no se esperan precipitaciones en ningún momento de la jornada. Las condiciones serán ideales para desarrollar actividades al aire libre.

El viento se presentará como una leve brisa a lo largo del día, con una intensidad que oscilará entre los 8 y los 10 km/h. Según el detalle horario del SMN, la dirección del viento irá rotando: provendrá del noroeste en la madrugada y primeras horas, del noreste hacia la media mañana, y del sureste durante la tarde, para volver al noroeste en el transcurso de la noche.

En cuanto a la humedad, el ambiente se mantendrá seco, con valores que descenderán desde el 49% en la mañana hasta un 41% durante la media mañana y la tarde.

En resumen, el SMN prevé para la capital jujeña un jueves estable, caracterizado por cielos despejados y un notable contraste térmico entre las primeras horas del día y la tarde, típico de esta época del año. Se recomienda a los vecinos vestirse con ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.