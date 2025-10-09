°
9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Triple crimen de Florencia Varela

El cruel relato de la arrepentida

Todo lo que declaró Celeste Magalí González Guerrero ante la Justicia sobre lo que sucedió en su casa de Florencio Varela y cómo fueron los femicidios de Brenda, Lara y Morena

Jueves, 09 de octubre de 2025 18:57
“Dos de las chicas le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro”, reveló Celeste Guerrero

Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las víctimas “le robaron 30 kilos de cocaína” a Lázaro Víctor Sotacuro y señaló Miguel Ángel Villanueva “mató” a una de ellas con un “destornillador” y “le aplastó la cara con un fierro”.

La acusada indicó que el hombre de nacionalidad boliviana estaba “por encima” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en una red de venta de drogas.

La mujer sostuvo que conoció al presunto instigador de los homicidios gracias a su pareja, Villanueva, quien se hacía llamar "Gonzalo".

'Pequeño J' "llamó por teléfono a mi celular porque Miguel usaba mi celular, él no tenía teléfono. Le dijo si el viernes podía ir a mi casa porque capaz iba con una amiga", recordó Magalí, quien sostuvo: “Llega el viernes y Julio me llama para que le abra el portón, yo abro, entra una camioneta Chevrolet color blanca, y descienden las tres chicas y tres masculinos más, entre esos masculino estaba Julio, que me ayudó a cerrar el portón”, dijo.

"Ahí me dan plata, mil dólares, me lo da el tío de Julio a quien le dicen 'el duro' (Sotacuro). No sé como se llama, solo sé que es el tío de Julio. Es morocho, robusto, de la misma altura que Julio, pelo corto oscuro, de aprox. 30/40 años (era el mas grande), llevaba ropa deportiva color celeste, de nacionalidad peruana", agregó la detenida.

