Rellenaron dos tubos de GNC con más de 86 kilos de cocaína

El hecho se registró en el sobre el kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional N° 40, donde efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha de una pick up Ford Ranger ocupada por dos hombres de nacionalidad boliviana (tio y sobrino) que viajaban desde la ciudad de Cafayate con destino final ciudad de San Miguel de Tucumán.

Tras registrar la cabina de la camioneta, los funcionarios notaron que los tornillos estaban removidos en el sector del estéreo y advirtieron rastros de pintura fresca en las rendijas de la salida de aire.

Luego, los gendarmes se percataron de anomalías y percibieron incongruencias sonoras al golpear distintos sectores de los cilindros. Además, divisaron soldaduras tipo "ventana" en la superficie longitudinal de los mismos.

Como resultado de las pruebas de campo Narcotest, los gendarmes corroboraron la presencia de 86 kilos 760 gramos de cocaína por lo que se extrajeron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían la droga.

Con la intervención del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, los efectivos procedieron a decomisar la totalidad de la droga, dinero en efectivo, dos celulares y se detuvo a los involucrados.