Hídricos avanza en obras claves en el río Huasamayo, en Tilcara

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH) dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, continúa con la ejecución de obras integrales en el río Huasamayo, en Tilcara, para reducir riesgos hídricos en vistas al próximo periodo estival.

La intervención forma parte del Plan Hídrico Provincial, que anualmente aborda puntos críticos de la provincia, para mitigar el riesgo para la poblaciones y reforzar la protección de sectores aledaños y productivos.

Obras por la seguridad de Tilcara

Los trabajos se ejecutan de forma consecutiva con dos empresas, y ya se encuentran en la mitad de la primera etapa. “Queremos lograr, previo al periodo de lluvias, el movimiento de sedimento de aproximadamente 40.000 m³”, informó Guillermo Sadir, director de la DPRH.

Al presente, las tareas se centran en la confluencia del río Huasamayo con el Río Grande. Sadir explicó que “estamos trabajando ya hace 8 meses en lo que produjo la temporada anterior, que es taponamiento del Río Grande que provocó el embalse y la gradación aguas arribas, lo que es una cosa muy seria para la población de Tilcara”.

Trabajos en punto clave

En cuanto a la complejidad de la zona, el titular de Hídricos analizó que: “estamos en un punto de criticidad ya que no solo la afluencia del Huasamayo provoca estos taponamientos, sino también la contribución del rio Huichaira, ambos desembocan en el río Grande con una cantidad importante de sedimento y hace que este punto tome otro nivel”.

El objetivo de las obras es crear un escenario propicio para que las aguas del Río Grande puedan escurrir sin inconvenientes durante el periodo de lluvias. En este sentido hay maquinarias sobre la confluencia con el Río Grande y en paralelo, sobre el curso del Huasamayo.

“Hemos dispuesto una topadora y una excavadora que son las que han preparado el encauzamiento del Huasamayo” indicó Edgardo Sosa, director general de Gestión de Recursos Hídricos de la DPRH”.

Sobre lo anterior Sosa agregó que “llegamos a los 17.000 m3 de movimiento de suelos y se suma un equipo nuevo para la parte de aguas abajo. Queremos llegar a los 40.000 m 3 que sería el escenario dentro de los estándares de mínima, para que esto funcione correctamente”.