El Polaco finalmente recibió su pasaporte como ciudadano de Polonia

A cuatro meses de recibir la ciudadanía polaca, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk celebró en sus redes sociales que finalmente obtuvo el pasaporte de esa nacionalidad.

El artista, que es descendiente de familiares originarios de Polonia, publicó un video en el que se lo ve sentado en una mesa del jardín de la Embajada y su nuevo pasaporte de color bordó apoyado sobre un vaso.

“¡Felicitaciones por recibir tu pasaporte polaco! Hoy es un día especial. Tu apodo artístico, El Polaco, ahora tiene respaldo oficial. ¿Cómo te sentís con esto?”, le preguntó una voz en off, en español pero con una tonada polaca.

En esa línea, el cantante respondió: “Bueno, la verdad que me siento muy, pero muy feliz. Muy contento. Ver y saber de mis antepasados, conocer un poco más de mi vida, de dónde salí, de dónde fue todo, es algo que cierra un montón de cosas en mi vida. Así que muy contento”.

Luego, la entrevistadora le consultó si ya tenía pensado su primer viaje a Polonia, a lo que El Polaco explicó que pronto vendrá un recital: “Sí, si Dios quiere, el año que viene se vendrá una gira por todo Europa. Y mi idea era terminar en Polonia. Ir allá a conocer, quedarme un tiempito para poder conocer que no conozco”.

“¿Tu familia todavía te dice El Polaco o, ahora que es oficial, van a llamarte Señor Polaco?”, insistió la mujer, y él contestó: “En casa me dicen Ezequiel igual, pero todos me dicen Polaco. Así que los dos nombres que tengo son al pedo”.

En otra parte del video, el músico fue retado a decir una frase en polaco. “Niech żyje Polska”, dijo entonces, que se traduce a “Viva Polonia”. “¡Bravo! ¡Qué genio!”, reaccionó la entrevistadora.

“El Polaco visitó hoy la Embajada de Polonia en Buenos Aires. ¡Miren cómo fue!”, escribieron desde la entidad junto al video.

El pasado 11 de junio, El Polaco había publicado una imagen frente a un banner del espacio que lo asesoró para poder tramitar la ciudadanía polaca y sosteniendo los papeles que lo confirmaban.

“¡Hola gente! Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de alegría: ¡ya soy ciudadano polaco! Gracias de corazón a Noelia y Andrés de Polonia Legales por estar a mi lado en todo el proceso. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. ¡Gracias por la paciencia, el aguante y la buena onda siempre! ¡Un abrazo grande!”, escribió junto a la postal.

Cabe recordar que, otros famosos también se mostraron interesados en obtener la ciudadanía polaca. Entre ellos, Jimena Cyrulnik compartió que comenzó el trámite, Sebastián Wainraich y sus hijos la consiguieron oficialmente en abril y Diego Schwartzman en febrero.