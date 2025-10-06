Palpalá: Más de 30 mil fieles honran a la Virgen de Río Blanco y Paypaya

Cada año, la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya reúne a más de 30 mil devotos que peregrinan o llegan por diferentes vías hasta el santuario, donde se renueva la fe y se agradece por los favores recibidos, en una de las manifestaciones religiosas y culturales más significativas de la provincia. Por tal motivo, el día martes 7 de octubre, la gestión municipal dispuso un operativo de seguridad para la llegada de los feligreses, trabajando en articulación con otras instituciones. Así también, informaron que la tradicional Vigilia y cambio de manto a la virgen se realizará esta noche a partir de las 21 en la capilla de Río Blanco, la misma contará con ballets invitados de la ciudad.

En este sentido, se efectuo un riguroso operativo de control vehicular, en una tarea mancomunada entre efectivos de Tránsito y Seguridad Ciudadana, en conjunto con Policía de la Provincia y SAME, con el propósito de brindar garantías de seguridad y facilidad en la circulación de los peregrinos que nos visitaran desde distintas localidades de la provincia.

La Municipalidad de Palpalá informa a la comunidad que hoy a las 22, se desplegará personal de inspección de tránsito en las inmediaciones del Santuario de Río Blanco, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de los peregrinos. Asimismo, se comunica que, durante la jornada del martes, desde las primeras horas del día, se implementarán cortes de tránsito en todos los accesos a la localidad de Río Blanco, tanto desde San Salvador de Jujuy como desde Palpalá.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vial y acatar en todo momento las indicaciones del personal de tránsito, a fin de colaborar con el desarrollo ordenado y seguro de las actividades previstas.

Al respecto, desde la coordinación de Transito de la Municipalidad de Palpalá, se informó que en la celebración central de las honras a la patrona de Jujuy, Rio Blanco siempre recibe a miles de peregrinos provenientes de distintas localidades de Jujuy, Salta y Tucumán razón por la cual en esta jornada se intensificará el operativo con inspectores apostados en el acceso norte de Palpalá, donde se encuentra todo señalizado. Se solicita a la comunidad que respeten las señalizaciones y directivas del inspector, ya que el propósito es brindarle seguridad al peregrino y una circulación mucho más viable.

Por otra parte, se ha dispuesto una zona determinada para el estacionamiento de vehículos, tanto para la Ruta 1 como para la vinculación con la Ruta 66, donde se está haciendo el ingreso únicamente para las personas que van en peregrinación y a la celebración de la misa. Por cualquier otro motivo, la circulación vehicular deberá realizarse por Ruta 66.

Así también, el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, destacó el trabajo planificado que los distintos sectores del municipio han venido realizando desde meses atrás, en la organización de la fiesta de la Patrona de Jujuy, en conjunto con la comunidad religiosa del Santuario, con el fin de proveer a los peregrinos, las mayores garantías de seguridad y bienestar en su circulación por el santuario.

En este sentido, el mandatario palpaleño, expreso: “Invito a toda la feligresía jujeña, a los peregrinos que nos visitan desde distintas localidades, a expresarle nuestra devoción y agradecimiento a la madre de todos los jujeños. Y que celebremos la paz y la reconciliación de todos los jujeños y argentinos, que es lo que tanto necesitamos en estos difíciles momentos”.

Rivarola señaló que “la comunidad de Palpalá es muy sensible y devota a la Virgen, y por ello hemos presentado en la legislatura el proyecto que declaró al Santuario de Rio Blanco y Paypaya, como Patrimonio Cultural y Natural de Jujuy, Ley N° 6.476. En este mes de la Virgen celebramos con orgullo este reconocimiento que pone en valor nuestra fe, historia y tradiciones”, completó.

Peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya

En el marco de las fiestas patronales del mes de octubre, la Municipalidad de Palpalá, comunica que, bajo el lema “Peregrinos de Esperanzas”, la novena continuará hasta el lunes 6 de octubre, a cargo del sacerdote German Macagno y su comunidad parroquial, teniendo como cronograma, el siguiente:

Lunes 6 de octubre: misa 19.30 y vigilia hasta las 24 horas, cambio de manto, oraciones y canto a María.

Martes 7 de octubre: Festividad de la madre y patrona de Jujuy, misa: 7, 8.30, 10.30, 12 y 20 horas, rezo del santo rosario: 6.30 y 19 hora, en la tarde en la Catedral, misa en el santuario a las 20 horas.

3ra Peregrinación, 12 de octubre: Día de la familia y las misiones, misa: 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30 horas

Sábado 18 de octubre: Vigilia de los Jóvenes: de 15 a 24 horas, misa: 19.30 horas

4ta Peregrinación: domingo 19 de octubre: Día y bendición de las Madres. Peregrinan los jóvenes y grupos de las Divina Misericordiosa, misa: 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30 horas, rezo del santo rosario: 6.30 y 19 horas

Domingo 26 de octubre: No hay peregrinación, misa: 8.30, 11 y 19.30 horas

Sábado 1 de noviembre: Peregrinan los Gauchos y paisanas de todos los Fortines, Asociaciones y Federación Jujeña de Gauchos, 10.30 horas: Santo Rosario 11 horas: Misa y bendición.

Domingo 2 de noviembre: Fiesta Patronal del pueblo de Río Blanco, misa: 8.30, 10 y 19.30 horas, después de la misa de las 10 horas, procesión y desfile.

Cabe destacar, que el horario de salida de la iglesia Catedral Basílica Santuario El Salvador será a las 5 am. Se recomienda llevar silla, paraguas y líquido para hidratarse.