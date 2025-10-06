Octubre Rosa en Palpalá: Mamografías 2x1 Gratuitas

En el marco del mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mamas, la Municipalidad de Palpalá, en un esfuerzo conjunto con instituciones de salud locales, por pedido expreso del intendente Rubén Eduardo Rivarola se lanzó una campaña para facilitar el acceso a mamografías gratuitas a las mujeres de la ciudad.

Desde el área de Salud municipal, informaron sobre el programa "2x1 en mamografías", que permite a las personas afiliadas al ISJ realizarse una mamografía gratuita, llevando a una acompañante que también recibirá el estudio sin costo alguno (tenga o no tenga obra social).

Para acceder a este beneficio, las interesadas deben dirigirse a uno de los 5 CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) habilitados (en los barrios Carolina, Belgrano, Alto Palpalá, Santa Bárbara y San José) para obtener la orden médica del profesional. Luego, deberán solicitar un turno en la Clínica Fátima, presentando el carnet del ISJ, el DNI de ambas personas y la orden médica correspondiente.

Esta iniciativa, impulsada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola y facilitada por la colaboración entre la Municipalidad, la Clínica Nuestra Señora de Fátima, el hospital Wenceslao Gallardo y el Instituto del Seguros, busca garantizar que más mujeres puedan acceder a este estudio fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, especialmente en un contexto económico complicado. La campaña estará vigente durante todo el mes de octubre en la Clínica mencionada de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 12 y de 15:30 a 19 horas.

Para solicitar orden para estudio de mamografía:

CAPS Santa Bárbara

Ginecóloga: Dra. Analía Romero, lunes de 8:00 a 11:00 horas.

Médico general: Dra. María Elena Gaspar, miércoles de 7:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Silvana Dibi, miércoles de 7:00 a 13:00 horas.

CIC San José

Ginecóloga: Dra. Fabiola Noguera, lunes de 9:00 a 13:00 horas.

Ginecóloga: Dra. Gianina Turco, jueves de 7:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Ariana Gaglioli, lunes de 7:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Liliana Flores, martes de 8:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Gisela Ampuero, lunes de 14:00 a 19:00 horas.

CAPS Carolina

Ginecóloga: Dra. Gianina Turco, de 7:00 a 11:00 horas.

Médico general: Dra. Ivonne Loza, lunes, martes, miércoles y viernes de 7:00 a 13:00 horas.

Médico general: Dra. Silvana Dibi, lunes y jueves de 7:00 a 13:00 horas.

CAPS Alto Palpalá

Ginecóloga: Dra. Fabiola Noguera, martes de 10:00 a 14:00 horas.

Médico general: Dra. Ivonne Calvo, miércoles de 7:00 a 13:00 horas y jueves de 14:00 a 20:00 horas.

CAPS Belgrano