6 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Las Pelotas
Pequeño J
Balvanera
tucuman
parque Xibi Xibi
Alejandro Bossatti
Aniversario
Nacionales

Tensión en las afueras del Movistar Arena entre manifestantes y militantes oficialistas

Antes del comienzo del acto del presidente para presentar su libro.

Lunes, 06 de octubre de 2025 19:45

Momentos de tensión se registraban esta tarde en las inmediaciones del Movistar Arena entre militantes de la organización oficialista Las Fuerzas del Cielo y manifestantes opositores, en la previa del acto en el que el presidente Javier Milei presentará su libro “La construcción del milagro”.

Los militantes oficialistas y los manifestantes opositores quedaron cara a cara en la zona del Parque Los Andes, a metros del estadio, donde intercambiaron cánticos apenas separados por efectivos de Gendarmería.

