Tensión en las afueras del Movistar Arena entre manifestantes y militantes oficialistas

Momentos de tensión se registraban esta tarde en las inmediaciones del Movistar Arena entre militantes de la organización oficialista Las Fuerzas del Cielo y manifestantes opositores, en la previa del acto en el que el presidente Javier Milei presentará su libro “La construcción del milagro”.

Los militantes oficialistas y los manifestantes opositores quedaron cara a cara en la zona del Parque Los Andes, a metros del estadio, donde intercambiaron cánticos apenas separados por efectivos de Gendarmería.