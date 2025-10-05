Colorida visita a un geriátrico

En el marco de la Semana del Adulto Mayor y dentro de su programa de vinculación comunitaria y educación ambiental, integrantes del Parque Botánico "Barón Carlos María Schuel" visitaron el Hogar Residencia Geriátrica "Nuevo Amanecer", con el objetivo de acercar la biodiversidad y el conocimiento sobre el entorno natural a quienes, por distintas razones, no pueden recorrer la reserva.

REGALOS Y JUEGOS | LA VISITA Y LOS OBSEQUIOS ILUMINARON A LOS ABUELOS

Durante la jornada, los residentes participaron de actividades lúdicas e interactivas, como rompecabezas, juegos, uso de lupas, imágenes y sonidos de animales. Además, recibieron recuerdos y materiales informativos para seguir aprendiendo. La visita estuvo acompañada por los personajes emblemáticos del Parque, el tucán y la comadreja.