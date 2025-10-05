Sentida y emotiva celebración patronal ayer en Tilcara

Emotiva festividad religiosa vivieron ayer los tilcareños honrando y agradeciendo a su patrono San Francisco de Asís y a la patrona de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en un marco de comunidad y fraternidad como lo demuestran en cada honra patronal.

El centro del pueblo quebradeño estuvo saturado de vecinos hasta después de las 14 cuando recién finalizaba la procesión con las sagradas imágenes y más de treinta que llegaron de otros lugares para participar en la festividad.

CEREMONIA | LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO ES INCIENSADA POR EL PÁRROCO.

Turistas y vecinos de localidades próximas se acercaron hasta la iglesia para alrededor de las 11 participar en el oficio religioso celebrado por el párroco de la iglesia "Nuestra Señora de Nieva" en el barrio capitalino de Ciudad de Nieva, Alfredo López.

El oficio fue concelebrado por el padre Matías Romero (de Tilcara) y el sacerdote Enrique Fernández (de la capilla de Maimará); con ellos estuvieron también los hermanos Edgardo Cruz y Marcos Negrete (de la Congregación Discípulos de Jesús).

ACOMPAÑAMIENTO | BANDA DE SIKURIS DE LA MUNICIPALIDAD DE TILCARA

"Celebrar cuando tenemos tantas dificultades, problemas y rabias parecería un contrasentido. ¿Por qué celebrar? y pregunto ¿por qué no celebrar? con las dificultades, que estuvieron, están y estarán", expresó el párroco.

Cada ser humano "tenemos nuestras dificultades y cuando uno suelta la suya se arman los líos que se arman", prosiguió, e invitó a la feligresía "mirar primero la imagen de nuestra Madre y patrona, pero también la imagen de ese hombre tuvo el coraje de dejar todo, no como algunos que hoy se aferran al poder, el dinero y las prepotencias".

PATRONOS | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO ANTECEDE A SAN FRANCIO DE ASÍS

Su reflexión se debió porque "estamos viviendo tiempos difíciles, donde muchos se aferran a las cosas, cuando uno se aferra a lo suyo la comunidad desaparece. Nuestro país sufre demasiadas divisiones y tensiones, pero Dios no quiere eso, y si la paz y la unidad".

Luego pidió que "todos debemos velar por la vida y ayudarnos en un momento donde aparecen tantas hilachas de las mezquindades. Si uno no mira el bien de todos, Dios no escuchará cuando uno le pida".

MISA | LA FELIGRESÍA SE PROTEGIÓ DEL SOL EN LA PLAZA FRENTE A LA IGLESIA

Al finalizar su homilía el calor era insoportable en la villa turística, tanto que la comunidad optó por refugiarse bajo la sombra de los árboles en la plazoleta "Antonino Peloc" ubicada frente a la iglesia, desde donde escuchó atentamente al sacerdote.

Por la elevada temperatura el municipio colocó un punto de hidratación al cual se acercaron mayormente personas de avanzada edad y niños, recibiendo de los empleados municipales una rica y fresca limonada, y otro tipo de atención.

COSTUMBRE | VIRGEN DEL ROSARIO DE JUELLA SALUDA A LA PATRONA.

La procesión con las imágenes y las numerosas bandas de sikuris demandó aproximadamente más de 45 minutos hasta que las imágenes retornaron a la iglesia; y se inició un pasacalle de sikureros e instituciones tradicionalistas presentando sus saludos a los patronos, concluyendo con ello a festividad.

La intendente Sonia Pérez acompañó a la feligresía junto a los secretarios de Energía, Mario Pizarro y de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos y funcionarios municipales.