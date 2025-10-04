°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Tilcara
Aplicación “Globant”
Sargento Cabral
PERICO
Tilcara
Suprema Corte de Justicia
PALPALÁ
Unidad Regional 8
triple femicidio
Trastorno del Desarrollo del Lenguaje
Tilcara

Tenía cocaína y marihuana fraccionada y fue aprehendido

Fue sorprendido en la vía pública durante un recorrido preventivo.

Sabado, 04 de octubre de 2025 02:00
Efectivos policiales detuvieron a un joven que tenía cocaína y marihuana fraccionada, en la ciudad de Tilcara.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró días atrás alrededor de las 21 en la intersección de las calles Alverro y Abrosetti de la mencionada ciudad quebradeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos se percató de la presencia de un hombre con actitud sospechosa y que al percatarse de la presencia policial intentó retirarse de manera presurosa del lugar.

El sujeto fue interceptado, identificado y manifestó al personal que esperaba a un amigo. Al notar inconsistencias en su relato, los efectivos lo sometieron a una requisa y secuestraron cinco bolsas, algunas de ellas poseían una sustancia blancuzca y otras, una vegetal.

De inmediato tomó participación personal de la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 3 que sometió a las sustancias a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso de 5,7 gramos, y para marihuana, con 3,2 gramos.

Por tal motivo, el protagonista de 24 años fue trasladado a la sede policial y los estupefacientes secuestrados.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Unidad Regional 3, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

