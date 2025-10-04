Rojo, habilitado para jugar el torneo local

El defensor Marcos Rojo fue habilitado para disputar el Torneo Clausura con Racing en lugar de David González, quien sufrió una lesión y no era tenido en cuenta por Gustavo Costas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó el cambio a partir de la aplicación del artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo.

El defensor, exjugador de la Selección Argentina y de Boca, había sido inscripto fuera de plazo y sólo podía participar en la Libertadores y la Copa Argentina.

No obstante, con la salida de González de la lista, el exzaguero del Manchester United podrá competir en el torneo local y sumar presencia en la zaga de la "Academia".

David González, mediocampista de 22 años, registró apenas seis partidos en Racing durante 2024 y no era considerado por el cuerpo técnico ni en el plantel profesional ni en la Reserva.

Una periostitis bilateral de tibia con edema óseo, que habría sufrido fuera de la disciplina del club, derivó en la apertura del cupo que ahora ocupa Rojo.