Pagos de prestación por desempleo del 5 al 20

La Delegación Jujuy del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) anunció que el cronograma de pago de la prestación por desempleo para trabajadores rurales se realizará del 5 al 20 de noviembre próximo.

"Para aquellos beneficiarios que lo reciben por transferencia bancaria (CBU) el beneficio estará disponible en las cuentas declaradas, a partir del día 05/11/2025, y para quienes aún cobren por ventanilla deberán presentarse con su documento nacional de identidad, en la sucursal del Banco Nación (Convenio 14 de Renatre), seleccionada oportunamente, del 5 al 20 de noviembre, sin distinción de terminación de DNI".

El titular del Renatre Jujuy, Jorge Rois, destacó que "a partir del mes de noviembre de 2025, el monto máximo de esta prestación se elevó a $330.000 y un mínimo de $165.000".

En este sentido señalo que "la decisión fue adoptada por el cuerpo directivo en su reunión del 15 de octubre, luego de analizar la situación nacional y las posibilidades del organismo, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cobertura social de los trabajadores rurales que se encuentran en situación de desempleo y atraviesan una coyuntura complicada en lo familiar".

Asimismo recalcó que "el instituto del subsistema por desempleo de la seguridad tiene por objetivo garantizar el acceso a los beneficios de la misma como las asignaciones familiares, la cobertura de salud para el trabajador o trabajadora titular del beneficio y su grupo familiar y el sepelio, en caso de fallecimiento. Y que los períodos en el que se recibe esta prestación se computan como tiempo efectivo de servicios a los efectos previsionales o de jubilación".

Por último, recordó que para más información sobre las prestaciones por desempleo, se puede acercar a la delegación o a las boca de entrega y recepción más cercanas, ingresar a www.renatre.org.ar, al portal.renatre.org.ar o llamar al 0-800-777-7366. También gestionar la prestación al Whatsapp +54 911 2279-0400.