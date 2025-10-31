Homenaje a la memoria de un veterano de Malvinas

SAN PEDRO (Corresponsal).

Un sentido homenaje en la memoria del recientemente fallecido veterano de guerra José Edgardo Cruz tuvo lugar en el Concejo Deliberante de San Pedro de Jujuy. Se trató de una iniciativa conjunta de veteranos de Malvinas y el parlamento sampedreño para "recordar la vida y el legado" de Cruz y en ese marco, entregar un reconocimiento simbólico a la madre del extinto, Lethy Cristina Cruz.

El acto fue declarado de interés municipal por el Departamento Ejecutivo municipal y el Deliberante de la Perla del Ramal.

La ceremonia se llevó a cabo en el recinto del Concejo y estuvo encabezada por los presidentes del cuerpo, Marcelo Castro; del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy, Antonio Leguina; y de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, Juan Carlos Galeano.

El acto se inició con el izamiento de la Bandera y posterior entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas. Luego de unas sentidas palabras de Leguina se procedió a la entrega de una carpeta, un diploma y una medalla a Lethy Cristina Cruz.

Visiblemente emocionada, Cruz ponderó el gesto y anheló que "esto sirva para que unir más" a los veteranos de Malvinas, que no haya diferencias, ni política entremedio, que sean todos unidos". La madre del homenajeado agradeció el homenaje tributado a su hijo.

TRAS LA ENTREGA DE LOS RECORDATORIOS | LETHY CRISTINA CRUZ Y EL VETERANO DE MALVINAS MIGUEL MORALES.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, Juan Carlos Galeano, expresó su satisfacción por el hecho de que el homenaje se haya realizado pensando también en "todas las madres que han perdido a sus hijos en combate".

Al mismo tiempo ponderó el acompañamiento de vecinos y del periodismo en el acto. Abogó porque las nuevas generaciones se interesen por la causa de Malvinas. "Es nuestra obligación enseñarles y contarles todo lo que ha pasado, pero por sobre todas las cosas es un legado como argentino".

"Nosotros tenemos que saber que nuestra patria ha costado muchísimo y nos ha costado sangre y vidas. Necesitamos que los jóvenes reconozcan y sepan lo que es el mérito, el esfuerzo, el sacrificio que tenemos que hacer para ser alguien en la vida", dijo Galeano al anhelar que "ellos también tengan la voluntad y el entusiasmo de querer servir a la patria de cualquier manera, tanto en las Fuerzas Armadas" como en otros ámbitos de nuestra sociedad.

En la ceremonia estuvieron los veteranos de guerra Malvinas Justo Zacarías Reyes, Oscar Chorolque, Juan Carlos Galeano, Rosendo Jurado, Mario Rodríguez, Antonio Leguina, José Miguel Guari, Humberto Landriel, Miguel Morales, Mauro Girón y Felipe Santiago Reyes.