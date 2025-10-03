Cierre de la semana con máxima de 29 °C

Los jujeños experimentarán una jornada con un amplio contraste térmico este viernes, de acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura oscilará entre una mínima fresca de 9 °C y una máxima cálida de 29 °C, en un día estable y sin probabilidades de precipitaciones.

El reporte del organismo indica que las primeras horas de la mañana se presentarán con una humedad relativamente alta del 72% y vientos leves del noroeste, con una velocidad de 8 km/h. A medida que avance la mañana, la humedad descenderá al 57%, manteniéndose los vientos suaves, aunque con una ligera cambio en su dirección, provenientes ahora del noreste.

Para la tarde, el pronóstico se mantiene estable. No se esperan lluvias y los vientos aumentarán levemente a 12 km/h, esta vez soplando desde el este. La temperatura alcanzará su pico máximo durante este periodo.

La estabilidad climática se extenderá hacia la noche. El SMN prevé que continúe el cielo despejado sin probabilidad de lluvias, con vientos leves de 12 km/h que rotarán hacia el norte, marcando el descenso nuevamente hacia las bajas temperaturas nocturnas.

En resumen, se espera un día típico de la región, caracterizado por una significativa amplitud térmica, cielos despejados y condiciones ideales para desarrollar actividades al aire libre sin la preocupación por lluvias.