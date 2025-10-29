El Tren Solar de la Quebrada celebra Halloween

En los últimos años, los más chicos de toda la provincia han incorporado Halloween como una tradición propia, re interpretándose desde lo local en una mezcla de disfraces, leyendas y costumbres que conviven en una celebración que ya tiene identidad jujeña. Es una fecha en la que las infancias se apropian del juego, la imaginación y el encuentro comunitario.

La propuesta del Tren Solar busca acompañar este espíritu, ofreciendo una experiencia diferente para las familias que visiten la Quebrada de Humahuaca, combinando el encanto del paisaje jujeño con la innovación de un transporte sustentable y único en Latinoamérica.

La promoción estará vigente desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, permitiendo el viaje gratuito de hasta dos niños por adulto. Las salidas se realizarán en el horario habitual de las 14 horas.

De esta manera, el Tren Solar de la Quebrada continúa generando propuestas que promueven la movilidad limpia, la educación ambiental y la conexión con la cultura local, en un entorno natural incomparable.