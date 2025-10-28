°
28 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

veda pesca
Herramienta
Feria de las Ofrendas
OPERATIVO NARCO
Elecciones Legislativas 2025
Derrota electoral
veda pesca
Herramienta
Feria de las Ofrendas
OPERATIVO NARCO
Elecciones Legislativas 2025
Derrota electoral

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Educación

Asignación de vacantes a primer año del nivel secundario

Dieron a conocer el "momento" (día, hora, minutos y segundos) para cada institución educativa con sobredemanda de preinscriptos.

Martes, 28 de octubre de 2025 18:34

Este martes 28 de octubre, desde las 16:00, en la sede de INPROJUY, se le asignó a cada escuela con sobredemanda un "momento" (fecha, hora, minutos y segundos), lo que determinará la posibilidad de ingresar en esa institución según la cercanía al horario de preinscripción.

Las vacantes asignadas se conocerán el próximo jueves 6 de noviembre.

Cabe recordar que el sorteo del "momento" se realiza para 15 instituciones con sobredemanda de la capital jujeña y el interior de la provincia.

Así quedaron los días y horarios:

San Salvador de Jujuy:

Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Alberto Martínez"

Día 17 Hora: 20:55:49

Escuela de Educación Técnica N°2 "Prof. Jesús Raúl Salazar"

Día: 14 Hora: 11:08:43

Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti

Día: 13 Hora: 03:33:45

Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Prof. Carlos Eusebio Ibarra" 

Día: 16 Hora: 04:27:16

Palpalá:

Colegio Secundario de artes N° 53 

Día:14 Hora: 20:42:56

Perico:

Colegio Secundario N° 3 San José

Día: 14 Hora: 12:43:41

Colegio Secundario N° 64

Día: 14 Hora: 14:57:07

Monterrico:

Colegio Secundario N° 67

Día: 14 Hora: 13:46:30

Escuela de Educación Técnica N° 1      

San Pedro:

Escuela de Comercio N° 1 "Dr. José Ingenieros"

Día: 17 Hora: 03:33:21

El Carmen:

Escuela de Comercio N°2 "27 de abril Día Grande de Jujuy"

Día: 15 Hora: 09:34:37

La Quiaca:

Escuela de Educación Técnica N° 1

Día: 16 Hora: 16:33:36

Monterrico:

Colegio Secundario N° 67

Escuela de Educación Técnica N° 1

Día: 15 Hora: 10:16:30

Maimará:

Escuela de Educación Técnica N° 1 "Gral. Manuel Belgrano"

Día: 16 Hora: 07:19:13

Libertador General San Martín:

Escuela Normal Superior Gral. San Martín

Día: 15 Hora: 11:57:21

Fraile Pintado:

Escuela Provincial Agrotécnica N° 5 "Julio Francisco Bracamonte"

Día: 14 Hora: 16:00:20

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD