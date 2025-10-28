La Justicia investiga el hallazgo de un cuerpo

La Justicia jujeña investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre en la ciudad de San Pedro. Se trataría de una persona que se encuentra denunciada como desaparecida.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el hallazgo se registró hoy alrededor de las 16 sobre un canal ubicado en inmediaciones de la ruta provincial N°1 y del parque municipal Jaque de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en el sector. Por lo que una comisión de efectivos policiales realizó un amplio rastrillaje y constató que se trataba de un hombre.

De inmediato se constituyó personal del departamento de Criminalística que realizó las pericias de rigor y posteriormente el cuerpo fue trasladado por Bomberos a la morgue del poder judicial de San Pedro.

Una fuente consultada por este matutino indicó que se trataría de una de las personas que se encuentran denunciadas como desaparecidas y que el próximo jueves se realizará la autopsia para determinar las causales del deceso y establecer la identidad.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Unidad Regional 2, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.