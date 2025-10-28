Asignación de vacantes a primer año del nivel secundario

Este martes 28 de octubre, desde las 16:00, en la sede de INPROJUY, se le asignó a cada escuela con sobredemanda un "momento" (fecha, hora, minutos y segundos), lo que determinará la posibilidad de ingresar en esa institución según la cercanía al horario de preinscripción.
Las vacantes asignadas se conocerán el próximo jueves 6 de noviembre.
Cabe recordar que el sorteo del "momento" se realiza para 15 instituciones con sobredemanda de la capital jujeña y el interior de la provincia.
Así quedaron los días y horarios:
San Salvador de Jujuy:
Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Alberto Martínez"
Día 17 Hora: 20:55:49
Escuela de Educación Técnica N°2 "Prof. Jesús Raúl Salazar"
Día: 14 Hora: 11:08:43
Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti
Día: 13 Hora: 03:33:45
Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Prof. Carlos Eusebio Ibarra"
Día: 16 Hora: 04:27:16
Palpalá:
Colegio Secundario de artes N° 53
Día:14 Hora: 20:42:56
Perico:
Colegio Secundario N° 3 San José
Día: 14 Hora: 12:43:41
Colegio Secundario N° 64
Día: 14 Hora: 14:57:07
Monterrico:
Colegio Secundario N° 67
Día: 14 Hora: 13:46:30
Escuela de Educación Técnica N° 1
San Pedro:
Escuela de Comercio N° 1 "Dr. José Ingenieros"
Día: 17 Hora: 03:33:21
El Carmen:
Escuela de Comercio N°2 "27 de abril Día Grande de Jujuy"
Día: 15 Hora: 09:34:37
La Quiaca:
Escuela de Educación Técnica N° 1
Día: 16 Hora: 16:33:36
Día: 15 Hora: 10:16:30
Maimará:
Escuela de Educación Técnica N° 1 "Gral. Manuel Belgrano"
Día: 16 Hora: 07:19:13
Libertador General San Martín:
Escuela Normal Superior Gral. San Martín
Día: 15 Hora: 11:57:21
Fraile Pintado:
Escuela Provincial Agrotécnica N° 5 "Julio Francisco Bracamonte"
Día: 14 Hora: 16:00:20