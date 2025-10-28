Asignación de vacantes a primer año del nivel secundario

Este martes 28 de octubre, desde las 16:00, en la sede de INPROJUY, se le asignó a cada escuela con sobredemanda un "momento" (fecha, hora, minutos y segundos), lo que determinará la posibilidad de ingresar en esa institución según la cercanía al horario de preinscripción.

Las vacantes asignadas se conocerán el próximo jueves 6 de noviembre.

Cabe recordar que el sorteo del "momento" se realiza para 15 instituciones con sobredemanda de la capital jujeña y el interior de la provincia.

Así quedaron los días y horarios:

San Salvador de Jujuy:

Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Alberto Martínez"

Día 17 Hora: 20:55:49

Escuela de Educación Técnica N°2 "Prof. Jesús Raúl Salazar"

Día: 14 Hora: 11:08:43

Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti

Día: 13 Hora: 03:33:45

Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Prof. Carlos Eusebio Ibarra"

Día: 16 Hora: 04:27:16

Palpalá:

Colegio Secundario de artes N° 53

Día:14 Hora: 20:42:56

Perico:

Colegio Secundario N° 3 San José

Día: 14 Hora: 12:43:41

Colegio Secundario N° 64

Día: 14 Hora: 14:57:07

Monterrico:

Colegio Secundario N° 67

Día: 14 Hora: 13:46:30

Escuela de Educación Técnica N° 1

San Pedro:

Escuela de Comercio N° 1 "Dr. José Ingenieros"

Día: 17 Hora: 03:33:21

El Carmen:

Escuela de Comercio N°2 "27 de abril Día Grande de Jujuy"

Día: 15 Hora: 09:34:37

La Quiaca:

Escuela de Educación Técnica N° 1

Día: 16 Hora: 16:33:36

Maimará:

Escuela de Educación Técnica N° 1 "Gral. Manuel Belgrano"

Día: 16 Hora: 07:19:13

Libertador General San Martín:

Escuela Normal Superior Gral. San Martín

Día: 15 Hora: 11:57:21

Fraile Pintado:

Escuela Provincial Agrotécnica N° 5 "Julio Francisco Bracamonte"

Día: 14 Hora: 16:00:20