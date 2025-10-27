“Mensaje muy fuerte: Jujuy no quiere volver al pasado

Anoche el júbilo libertario no tuvo techo en la sede de Yrigoyen 686, a metros del puente Gorriti, para festejar el triunfo en la provincia de la Lista 502 con el 37,51% de los votos que les permitió ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación a Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi.

Las luces violetas, las bengalas, la pantalla gigante desde la que se siguieron los mensajes del presidente Javier Milei y otros referente de La Libertad Avanza y sobre todo los temas musicales que identifican al "León" atronaron durante la celebración.

La mística de LLA no podía estar completa sin detalles picantes como la presencia de un plato con naranjas en la mesa donde se brindó la conferencia de prensa y los candidatos ganadores tomando jugo de naranja, en alusión a la fuerza oficialista que tuvo ese color identificatorio a la que relegaron al segundo lugar.

Pasadas las 22 los candidatos que integraron el Frente La Libertad Avanza fueron los protagonistas del saludo triunfal y el análisis de los resultados.

El diputado electo en primer término Alfredo Gonzáles remarcó que "Jujuy habló, dio un muy fuerte mensaje, un respaldo al proyecto que en el año 2023 elegimos la mayoría de los argentinos y que necesitaba una reafirmación" y acotó que "creo que ha sido un Jujuy contundente y a lo largo y ancho de todo el país, es un mensaje muy fuerte que Jujuy no quiere volver al pasado, no quiere seguir con la política vieja, creo que eligieron lo opuesto, gente joven que realmente quiere cambiar a la provincia".

Luciendo el mameluco del sector de los combustibles al que pertenece aseguró que "el esfuerzo de estos últimos dos años de la gente realmente valió la pena y la gente sabe que lo que eligió es seguir adelante con este cambio".

VESTIDA DE VIOLETA | LA SEDE YRIGOYEN 686 REUNIÓ TODA LA MÍSTICA LIBERTARIA EN LOS FESTEJOS.

Sobre su tarea en la Cámara baja dijo que junto a Bárbara Andreussi, "vamos a ir a defender las ideas de la Libertad, las ideas de Javier Milei, vamos a defender al pueblo argentino, al pueblo de Jujuy en el Congreso, vamos a aprender del pasado, de las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que hemos hecho mal para llevar todo eso a la Cámara de Diputados".

Agradeció especialmente "a la militancia de la Libertad Avanza porque realmente han hecho un trabajo titánico, hemos demostrado que se puede hacer una campaña limpia, hemos hecho una campaña a pulmón, con los chicos, caminando las calles, ellos son los que realmente han llevado el mensaje de la Libertad a Jujuy".

También reconoció al MPJ, al presidente de la alianza Manuel Quintar y "a los jóvenes que son el corazón de la Libertad Avanza y me han demostrado en estos 45 días que creen más que nadie en las ideas de la Libertad, han convencido a más del 37% de la población jujeña, realmente es increíble lo que han hecho los chicos".

Por su parte la diputada electa en segundo término, Bárbara Andreussi, dirigió su mensaje para "agradecer al campeón de la libertad, al presidente Javier Milei, porque este triunfo es suyo, porque este es su proyecto de país, es la libertad que los argentinos quieren, esta es la batalla cultural que los argentinos estamos llevando adelante".

Insistió en que "Jujuy no quiere volver atrás, Argentina no quiere volver atrás" y que "estos resultados nos dicen que la nueva Argentina que estamos construyendo no solo está en marcha sino que pisa el acelerador para hacer todas las reformas que esta Nación necesita". Finalizó agradeciendo a los jóvenes y a Dios.

“Preparados para algo nuevo”

Los referentes de LLA en Jujuy el senador Ezequiel Atauche y el diputado nacional Manuel Quintar hicieron una lectura del triunfo de cara al 2027, resaltando la importancia de haber ganado en localidades del interior que históricamente fueron de otros signos políticos pero también apuntando que se deben rever los sistemas de elección en la provincia para hacerlos más transparentes.

“El jujeño y el argentino están preparados para algo nuevo”, dijo Atauche y elogió el ingreso de libertarios al Senado donde tenían mucha debilidad. Quintar puso énfasis en el éxito de la BUP al señalar que “ahora tenemos un sistema transparente que ha permitido plasmar realmente la voluntad de los jujeños”. Y del espaldarazo en la Cámara baja remarcó que “vamos a estar cerca del quórum propio con lo cual las reformas estructurales que la Nación necesita se van a acelerar”.

Cristina Guzmán, histórica dirigente del MPJ, auguró continuidad para el “trabajo maravilloso que hemos hecho con la LLA”. Se mostró orgullosa de su hija Bárbara, de quien dijo “se parece mucho a Horacio Guzmán”.