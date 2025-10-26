Misiones: 9 fallecidos tras el vuelco de un colectivo

La provincia de Misiones amaneció la jornada electoral del domingo enlutada, tras el incidente vial ocurrido en la madrugada que dejó el saldo de 9 muertos y 29 heridos, por el choque frontal entre un colectivo y un automóvil. El siniestro fue aún más grave porque el rodado de mayor porte cayó desde un puente de la ruta nacional N° 14 hacia el arroyo Yazá, en cercanías de la localidad de Campo Viera. No se descarta que las víctimas fatales aumenten, por el estado crítico de algunos de los heridos.

De acuerdo a los medios de comunicación de la provincia del nordeste argentino, eran cerca de las 4.30 cuando el colectivo de doble piso de la empresa Sol del Norte realizaba el trayecto Oberá-Dos de Mayo por la ruta 14, para después finalizar el itinerario en la ciudad de Puerto Iguazú. En esas circunstancias, en el kilómetro 892 el ómnibus chocó de frente con un auto marca Ford Focus.

Producto del violento impacto, el colectivero perdió el control de la unidad mientras circulaba sobre un puente, destruyó la baranda de contención y cayó al vacío sobre el arroyo Yazá. Mientras que el auto quedó en la banquina con el sector del conductor totalmente destruido.

Como consecuencia, al cierre de esta edición eran nueve los fallecidos, seis hombres y tres mujeres, entre ellos el conductor del auto. Además son 29 los heridos que fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad de Oberá y la localidad de Campo Viera. A cuatro de ellos, en estado crítico, los derivaron al hospital "Madariaga" de la ciudad de Posadas, la capital provincial.

Según lo informado por los diarios misioneros, al momento del siniestro vial había una espesa niebla que reducía la visibilidad, lo cual podría ser hipotéticamente la causa de la tragedia que involucró al colectivo con 50 pasajeros a bordo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica. Asimismo, intervinieron equipos médicos del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, quienes coordinaron la atención y el traslado de los heridos a los hospitales.

Víctimas

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del colectivo fueron los primeros en ser evacuados, mientras las labores continuaron en el nivel inferior, donde permanecía un grupo de personas atrapadas.

Cerca del mediodía del domingo se confirmó la identidad de los nueve fallecidos: Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.

EL AUTO | IMPACTÓ CONTRA EL COLECTIVO Y QUEDÓ CERCA DE LA BANQUINA.

Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Samic (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

Estudiantes

El domingo al mediodía en las redes sociales de usuarios oriundos de la provincia de Misiones comenzó a circular un listado de más de veinte personas que estaban internadas en distintos hospitales. El dato que llamaba la atención era la juventud de las mismas. Ello se debe a que muchos de los pasajeros eran estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería o de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). Ambas tienen su sede en la ciudad de Oberá, de donde partió el colectivo siniestrado, que tenía como itinerario recorrer los 270 kilómetros que la separan de Puerto Iguazú, en el norte provincial. Muchos de ellos viajaban temprano para emitir el voto en sus respectivos pueblos y a la tarde regresar a Oberá para asistir a clases hoy.

Además, a las autoridades se les hacía difícil identificar a los heridos, porque la unidad realiza un servicio de transporte en el que muchos de los pasajeros suben por el camino, sin necesidad de ingresar a una zona urbana. Sino que los eventuales viajeros le hacen seña al chofer desde el costado de la ruta. Esa particularidad complicó las tareas en las primeras horas de la mañana de ayer.

Cuatro heridos están graves

Cuatro hombres se encuentran en estado crítico, internados en el hospital “Madariaga” de la ciudad de Posadas. Uno de ellos, de 31 años, presenta traumatismo raquimedular y de miembros, y continuará en la Unidad de Terapia Intensiva. Otro de los lesionados, de 25, presentó politraumatismos con traumatismo severo de pelvis que requirió intervención quirúrgica.

También se encuentra alojado en Unidad de Terapia Intensiva con apoyo de oxígeno. Por su parte, un pasajero de 46 años sufrió politraumatismos con traumatismos de tórax y pelvis. Se encuentra internado en Unidad de Cuidados Intensivos. Finalmente, acerca de un joven de 20 años se informó que también fue diagnosticado con politraumatismos con traumatismo cerrado de abdomen. Está en la Unidad de Emergencias con monitoreo continuo.