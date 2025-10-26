Carlos Sadir "Quiero agradecer de corazón a cada jujeño y jujeña que nos acompañó con su voto""

Tras conocerse los resultados ofiaciales de las Elecciones Legistalivas 2025, el gobernador de la provincia estuvo presente en el bunker del frente Jujuy Crece, donde se mostró agradecido con el pueblo jujeño y expresó "Quiero agradecer de corazón a cada jujeño y jujeña que nos acompañó con su voto por su compromiso con esta provincia".

También felicitó a la referente principal de la lista 503 quién representará a Jujuy en el congreso "Felicito a María Inés Zigarán, que llevará la voz de Jujuy al Congreso Nacional con responsabilidad y convicción".

Siguiendo con su discurso reconoció el triunfo del frente opositor que tendrá dos representantes en el congreso "También quiero felicitar a La Libertad Avanza por las dos bancas obtenidas.En la diversidad de miradas se fortalece la democracia, y eso es lo que hace grande a nuestra provincia y a la Argentina".

Por último remarcó el compromiso que tiene por delante con la provincia "Vamos a seguir trabajando para que todos los jujeños tengan una mejor calidad de vida, más oportunidades de crecimiento y que Jujuy siga progresando"