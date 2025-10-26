°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
volver al futuro
Boca de urna
alto comedero
La opinión
LA LIBERTAD AVANZA
Elecciones 2025
LIGA PROFESIONAL
Liga Argentina
ELECCIONES 2025

Más de 12 millones de argentinos no fueron a votar

La concurrencia estuvo por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71%. 

Domingo, 26 de octubre de 2025 18:36

Según datos oficiales, difundidos apenas terminó el escrutinio, la participación en el proceso electoral de hoy fue del 66%, uno de los valores más bajos a nivel nacional desde el retorno de la democracia. Con ese número, el ausentismo alcanzó el 34% y sobre las 35.987.634 del padrón, se puede concluir que 12.235.796 electores decidieron no votar.

Este mínimo histórico se suma a la tendencia descendente observada en los últimos procesos electorales que se registraron en las 10 provincias donde hubo elecciones desdobladas, donde en seis de ellas ni siquiera se alcanzó al 60% de participación. Es más, en las elecciones provinciales del 11 de mayo en Chaco la mitad del electorado no votó.

El contexto de malestar social y el hartazgo al deterioro económico se identifican como los principales factores para la baja afluencia. Distintos consultores políticos advirtieron sobre este fenómeno, atribuyendo el récord de ausentismo a una relación desgastada de la ciudadanía con la clase dirigente.

