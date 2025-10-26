Se viene Íconos sobre ruedas

“Íconos sobre ruedas” no es una simple exposición de automóviles. Es una experiencia inmersiva y emocional que reúne quince autos únicos que pertenecieron a celebridades e íconos de la moda, el cine, la música o la cultura de distintas épocas. Cada vehículo estará acompañado de la indumentaria original del personaje famoso que fue su dueño, convirtiéndose así en una pieza de colección tanto mecánica como simbólica. Se podrá disfrutar desde mañana y hasta el 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero - Pabellón 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las piezas más destacadas se encuentra la exclusiva Ferrari Testarossa que Diego Armando Maradona pidió exclusivamente en color negro, en uno de los momentos de mayor esplendor de su carrera. Este ejemplar único refleja no solo su éxito deportivo, sino también el carácter singular que caracterizaba al astro. La muestra incluirá, además, la camiseta que vistió durante su etapa en el Napoli.

Se suman el mítico DeLorean de “Volver al Futuro”, un auto que ha viajado en el tiempo y se ha convertido en una pieza fundamental del cine de los 80s. También se exhiben el lujoso automóvil de Marilyn Monroe, el Ford Escort de la Princesa Diana, entre otros

La muestra busca conectar generaciones, donde padres e hijos puedan compartir la pasión por los autos y los ídolos que marcaron épocas. El evento combina el atractivo visual de los autos clásicos con elementos narrativos, históricos y lúdicos, generando una experiencia completa, educativa y entretenida para la familia.