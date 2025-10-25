°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Siniestro fatal

Una camioneta volcó y dejó el saldo de una víctima fatal

Una mujer (47) que viajaba junto a su familia falleció en el lugar. Un adolescente está hospitalizado. El conductor (19) arrojó resultado negativo al test de alcoholemia. Se habría dormido al volante.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:09
ESCENARIO | LOS DAÑOS MATERIALES EN EL RODADO PROTAGONISTA EVIDENCIAN LO IMPACTANTE DEL SINIESTRO.

Un siniestro vial dejó como saldo una víctima fatal en la localidad de Pumahuasi, donde el conductor de una camioneta en la que viajaba junto a su familia se durmió, perdió el control y volcó.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró ayer alrededor de las 7.15 sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a cinco kilómetros de la mencionada localidad del departamento Yavi.

Fue en esas circunstancias que un joven de 19 años conducía una camioneta Ford EcoSport, acompañado de su madre (47) y su hermano (14), en sentido San Salvador de Jujuy - La Quiaca. En un momento determinado el conductor perdió el control del rodado, se desvió de la ruta y volcó.

De manera inmediata los testigos alertaron a las autoridades y una comisión de efectivos de la Seccional 17° junto a personal del Same se constituyeron en el lugar. Los paramédicos asistieron a los ocupantes del rodado, pero lamentablemente la mujer de 47 años carecía de signos vitales.

En tanto, el adolescente fue asistido en primera instancia en el nosocomio local, pero debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital y su estado de salud es reservado. Mientras que el conductor solo sufrió heridas superficiales.

Por su parte, el personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al joven conductor a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Una fuente cercana a la investigación indicó que los efectivos se entrevistaron con el conductor, quien refirió haberse quedado dormido.

Los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del lamentable siniestro.

Posteriormente el vehículo protagonista fue secuestrado de manera preventiva y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 17°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

