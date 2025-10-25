El Registro Civil entregará DNI hasta hoy, de 9 a 12

La Dirección Provincial de Registro Civil de Jujuy extendió el horario de atención al público hasta hoy, con el objetivo de facilitar la entrega de DNI pendientes, en vísperas de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo mañana.

La entrega de DNI se cumplió ayer de 16 a 19 y hoy será de 9 a 12. Se realizará en las oficinas de Casa Central, Abra Pampa, El Carmen, Perico, Puesto Viejo, Humahuaca, Libertador General San Martín, San Antonio, La Esperanza, San Pedro, Tilcara, La Quiaca y Palpalá. Se solicitó a quienes hayan tramitado su DNI en estas delegaciones, presentarse con la constancia correspondiente.

Estaban disponibles para retirar más de 1.600 documentos que fueron tramitados hace más de 15 días, plazo mínimo establecido para su envío desde el Renaper.

Escuelas y colectivos

El Ministerio de Educación comunicó que el lunes no se desarrollarán actividades escolares en el turno mañana, en los establecimientos públicos de gestión estatal afectados a las elecciones.

En el caso de las escuelas con jornada completa o extendida, la suspensión de actividades comprenderá toda la jornada.

En las instituciones de gestión privada, la decisión quedará sujeta al criterio de los equipos directivos, considerando los recursos y el tiempo disponible para la higiene de los espacios.

En tanto que los colectivos para quienes deban votar en el interior partirán el domingo desde las 7, desde plataforma 20, de la Terminal "General Arias" de esta ciudad.

Operativo de tránsito

Finalmente la comuna capitalina informó que para hoy, a las 6, se dispuso despeje vehicular y corte de tránsito en la intersección de calle Ítalo Palanca, desde Alberdi hasta Italia, por traslado de urnas, y a las 9, corte de tránsito total en la intersección de Alberdi y Martiarena.

Mañana a las 5, despeje vehicular en calle Ítalo Palanca, desde avenida Italia a Alberdi, y corte de tránsito total en Alberdi y Martiarena. A las 6, despeje vehicular en calle San Martín, desde Patricias Argentinas hasta Senador Pérez. A las 15, corte de tránsito total en la intersección de Ramírez de Velasco y Belgrano, y en la intersección de San Martín y Patricias Argentinas.