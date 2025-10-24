Masivo apoyo para Jujuy Crece

Con una extraordinaria caminata que recorrió diversos sectores barriales de San Salvador y un multitudinario acto en Perico, el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas finalizó su campaña rumbo a los comicios legislativos programados para este domingo, acontecimiento cívico y democrático en el cual impulsa las candidaturas a diputados nacionales de María Inés Zigarán y Mario Pizarro.

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir y el exmandatario Gerardo Morales, los vecinos se sumaron a esta entusiasta actividad, reconociendo abiertamente el trabajo desarrollado en ambas ciudades por el modelo de transformación y progreso de Jujuy Crece.

Candidatos, dirigentes, militantes y vecinos se abrazaron en la esperanza de un país mejor, a partir de una construcción colectiva basada en principios democráticos, respeto, tolerancia, derechos e igualdad como en Jujuy.

En la oportunidad, Sadir remarcó que "votar naranja es cuidar a los jujeños e impulsar el crecimiento de la provincia" para luego aseverar que "Zigarán y Pizarro son los que mejor velarán por los intereses de Jujuy en el Congreso de la Nación".

Además, enfatizó que "la nuestra es la alternativa superadora a dos modelos que fracasaron" y agregó que "la economía no está bien y la gente lo siente".

"Hicimos una gran campaña que augura un triunfo contundente de Jujuy Crece este domingo", enfatizó Zigarán por su parte, resaltando que "garantizamos Estado presente, frente al irresponsable retiro y abandono del gobierno de Milei".

En este sentido, la candidata indicó que "a pesar de los recortes, en Jujuy seguimos garantizando obra pública, servicios de calidad y políticas que cuidan a los jujeños".