Desorden público y animales sueltos, lo más denunciado

SAN PEDRO (Corresponsal).- Tras la puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo y el sistema 911 en la ciudad de San Pedro de Jujuy, Fernando Gonzalez, titular del Juzgado Contravencional Nº 2, indicó que los delitos más denunciados son los desórdenes en la vía pública y los equinos sueltos.

El funcionario celebró la puesta en funcionamiento de este sistema ya que es un nuevo canal de captación de infracciones contravencionales, haciendo el trabajo de su juzgado más eficaz. Las bondades técnicas de este servicio "nos permiten acudir al lugar con la mayor celeridad posible, hacer prevención y lograr el cese de la infracción", aclaró.

Además, destacó el trabajo del personal en el centro de monitoreo y la formación específica de cada uno de ellos en materia contravencional. Lo que da por resultado "un excelente trabajo de prevención y acción en todo San Pedro".

Consultado acerca de las infracciones más denunciadas desde que está en funcionamiento el sistema de video vigilancia, Gonzalez explicó que "lo más común son los desórdenes públicos, con ingesta de alcohol o no, incendios no controlados y animales sueltos". En este último, aclaró que han ingresado muchas causas de equinos sueltos o atados en la vía pública. Con lo cual hizo un llamado a los propietarios de caballos, advirtiendo que dejar al animal atado en la vía pública también constituye una infracción contravencional, este debe tener una custodia permanente, es decir, alguien que pueda controlar el animal para evitar accidentes.

Finalmente, el juez explicó que contar con un monitoreo permanente significa poder tener las imágenes en tiempo real. "Estas son una prueba irrefutable para confirmar la infracción o para la propia defensa del infractor", afirmó.