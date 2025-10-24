°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

inseguridad
Alto Padilla
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático
Distinguido
pedido de Justicia
Caso Nicolás Canaviri
Yala
inseguridad
Alto Padilla
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático
Distinguido
pedido de Justicia
Caso Nicolás Canaviri
Yala

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ciclo

Esta noche en el Caja, Luces de Milonga para bailar

La propuesta revivirá el espíritu de comunidad que caracteriza al ciclo.

Viernes, 24 de octubre de 2025 02:10

ma hoy su tradicional encuentro tanguero en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534. Desde las 20.30, con entrada libre y modalidad a la gorra, es una invitación a los milongueros experimentados como a quienes deseen acercarse por primera vez al tango a compartir una velada abierta y acogedora.

A lo largo de los años, Luces de Milonga se consolidó como un espacio gratuito, inclusivo y plural, que fomenta la práctica y la difusión del tango como danza social. “Cada encuentro es una oportunidad para que nuevas personas descubran el tango y su energía colectiva. Lo importante es animarse, disfrutar y sentirse parte de esta comunidad que crece con cada abrazo en la pista”, expresó Neyen Chosco, una de las organizadoras del ciclo.

Creado en 2017 por José Irrumberry, Neyen y Lilen Chosco, y Liliana Alfaro ‑entonces estudiantes de tango en las clases de la LUCES DE MILONGA HOY A LAS 20.30. profesora Carla Zarzoso‑, el ciclo nació como un espacio de práctica y socialización. En cada edición, amplió su propuesta con clases abiertas, exhibiciones y espectáculos en vivo, manteniendo siempre su espíritu de encuentro horizontal y sin jerarquías.

En reconocimiento a su trayectoria, el ciclo recibió en diciembre del año pasado el Premio Ricardo Vilca en la categoría Tango, otorgado por el Concejo Deliberante y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD