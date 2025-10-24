Esta noche en el Caja, Luces de Milonga para bailar

ma hoy su tradicional encuentro tanguero en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534. Desde las 20.30, con entrada libre y modalidad a la gorra, es una invitación a los milongueros experimentados como a quienes deseen acercarse por primera vez al tango a compartir una velada abierta y acogedora.

A lo largo de los años, Luces de Milonga se consolidó como un espacio gratuito, inclusivo y plural, que fomenta la práctica y la difusión del tango como danza social. “Cada encuentro es una oportunidad para que nuevas personas descubran el tango y su energía colectiva. Lo importante es animarse, disfrutar y sentirse parte de esta comunidad que crece con cada abrazo en la pista”, expresó Neyen Chosco, una de las organizadoras del ciclo.

Creado en 2017 por José Irrumberry, Neyen y Lilen Chosco, y Liliana Alfaro ‑entonces estudiantes de tango en las clases de la LUCES DE MILONGA HOY A LAS 20.30. profesora Carla Zarzoso‑, el ciclo nació como un espacio de práctica y socialización. En cada edición, amplió su propuesta con clases abiertas, exhibiciones y espectáculos en vivo, manteniendo siempre su espíritu de encuentro horizontal y sin jerarquías.

En reconocimiento a su trayectoria, el ciclo recibió en diciembre del año pasado el Premio Ricardo Vilca en la categoría Tango, otorgado por el Concejo Deliberante y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.