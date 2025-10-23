Taller de coronas para honrar en el día de los fieles difuntos

La proximidad de la conmemoración del Día de todos los santos y los Fieles difuntos, el 1 y 2 de noviembre próximo respectivamente, impulsó a la Secretaría de Acción social del municipio de Abra Pampa a organizar el taller de coronas.

El dictado -gratuito- comenzará hoy extendiéndose hasta el 25 en el horario de 16 a 18 en el CIC a cargo de Ayelén Flores, emprendedora en diseño y confección de productos de marroquinería.

Los asistentes deberán llevar los materiales para la confección de las coronas: cinta ribonet, cartón, arco, tijera, silicona, alambre, pinzas, y nylon de colores. En la apertura del dictado la capacitadora enseñará a elaborar los diferentes modelos de flores que luego se colocarán en los arcos formando las coronas.

Se espera que al término del dictado, las asistentes realicen una exposición y venta de las coronas realizadas en cinta ribonet y nylon, con las cuales honrar a los seres queridos fallecidos.

Los cristianos recurren a los arreglos florales para las ceremonias funerarias, para los funerales como en la conmemoración del Día de todos los santos y el Día de los fieles difuntos, son utilizadas para homenaje a los fallecidos.

En la jornada de los fieles difuntos está presente la conjunción de la celebración católica con elementos mesoamericanos, así como tradiciones asiáticas y africanas, el uso de las cruces y coronas fúnebres guarda todavía un fuerte simbolismo cristiano.

En épocas paganas las coronas de flores simbolizaban el ciclo de la vida: el hombre nace, vive y muere. Según algunas religiones como la cristiana, el hombre vuelve a renacer, ya sea a través de la reencarnación o de la resurrección.

El 2 de noviembre las familias llevan cruces y coronas para colocarlas en las tumbas de los difuntos, es común ver estos arreglos florales con la imagen de la Virgen, de un santo o de Cristo.

Generalmente las coronas utilizadas para ese día son elaboradas de flores naturales, de plástico o de papel, y con ellas se recuerda y bendice a los que murieron. Según la creencia popular estos ornamentos purifican el alma de los difuntos.

El taller que impartirá Flores tiene también un fin laboral, posibilitando a los asistentes crearse un pequeño emprendimiento para esos días conmemorativos.