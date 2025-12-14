Vanesa Soriano preside en la comuna de Catua

La estudiante de la licenciatura en Turismo y ama de casa de 27 años de edad, Vanesa Soriano (Primero Jujuy) asumió en la presidencia de la Comuna de Catua que administrará en los próximos dos años.

Es la primera vez que ocupará un cargo público y lo hará "con el objetivo de trabajar por mi pueblo, que crezca y se desarrolle fue el compromiso que asumí durante la campaña. Observo bastantes necesidades que quiero erradicar", señaló.

A pesar de las obligaciones que le demandará el cargo, afirmó que no dejará sus estudios de lado, "el próximo año me resta para lograr mi licenciatura" que la obtendrá de manera virtual y con mucho esfuerzo.

De la gestión anterior dijo que "tal vez quisieron hacer progresar al pueblo, pero lo observo como que está estancado", y con el Gobierno provincial quiere "tener una relación confortable y trabajar conjuntamente".

A pesar de sus objetivos y deseos, reconoció que la situación "no está fácil, pero voy a intentar todo lo que esté a mi alcance para avanzar con la gestión, para eso es que me postulé", afirmó.

Agradeció el acompañamiento y respaldo del diputado provincial Carlos Haquim, conductor del espacio peronista Primero Jujuy, y transmitió confianza a la comunidad de Catua en que su función será transparente.