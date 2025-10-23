Destacaron la necesidad de fortalecer la competitividad

Dentro de la gira por Jujuy, la Mesa de Enlace se reunió con productores locales y autoridades provinciales, y realizó un recorrido por establecimientos productivos de Jujuy, por ejemplo del sector tabacalero, entre otros. El representante de Coninagro, Lucas Magnano, destacó la importancia de estos espacios de diálogo directo con los productores.

"Es fundamental estar en el territorio, ver el esfuerzo diario y entender las realidades de zonas tan complejas como esta. Nos llevamos muchas inquietudes que necesitan respuestas, y aunque no todas dependen de nosotros, iniciar el camino de solución es lo esencial", dijo.

Sobre el panorama productivo, evaluó con optimismo la campaña agrícola actual destacando el crecimiento de la superficie sembrada de trigo que ronda las 300 mil hectáreas (has) y la posibilidad de una gran cosecha, pese a los efectos del clima. También valoró las medidas de reducción de retenciones, aunque advirtió que muchos productores aún arrastran dificultades de años anteriores.

En relación con las economías regionales, Magnano advirtió sobre los problemas de competitividad frente a mercados como Brasil, asumiendo que sectores como la papa, la yerba, la uva o el tabaco enfrentan altos costos internos. "No se trata solo de eficiencia en los campos, sino de mejorar las condiciones fuera de la tranquera, infraestructura, impuestos y logística. Desde lugares tan alejados, el costo de llegar a los puertos muchas veces deja al productor fuera de mercado", explicó.

También llamó a mantener el trabajo conjunto entre entidades, gobiernos y productores para sostener la actividad y mejorar la competitividad del agro argentino. "Bajar costos y romper la inercia de inestabilidad es clave. Lo importante es que los productores puedan seguir en sus fincas, porque de ellos depende el desarrollo de todo el entramado productivo del país", dijo.

Sobre la situación del Inta, manifestó la preocupación del sector por las demoras en su reorganización institucional. "Defendemos la autarquía y la territorialidad del Inta. Esperamos que se recomponga su Consejo Directivo y que vuelva a ser una herramienta fuerte, enfocada en el productor y en el desarrollo de tecnologías aplicadas al campo", finalizó.