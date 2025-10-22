°
Caba

Obra de teatro musical "Libre cautiverio"

La obra del colectivo creativo Phepandú con dirección de Nicolás Manasseri. Se presenta en el Teatro Regina.

Miércoles, 22 de octubre de 2025 00:00
“LIBRE CAUTIVERIO” | UNA OBRA DISTÓPICA EN EL TEATRO REGINA.

Se está presentando en Buenos Aires, la obra de teatro musical "Libre cautiverio", que invita a la reflexión profunda sobre las relaciones humanas y la reconstrucción de los lazos sociales. Las presentaciones son todos los miércoles a las 20.30 en el Teatro Regina de Caba.

Se trata de una producción que sumerge al público en un mundo distópico. "Libre Cautiverio" transporta a un escenario post-apocalíptico donde un grupo de jóvenes ha formado una comunidad tras una cruda realidad que los atraviesa. La obra indaga en sus leyes, mitos y comportamientos, que a la vez atan y refuerzan las ligaduras de un grupo que propone el aislamiento como único medio de subsistencia.

"Libre Cautiverio" es una nueva propuesta del colectivo creativo Phepandú con libro, idea original y dirección de Nicolás Manasseri, música original es de Nahuel Tamargo, y elenco encabezado por Ivanna Rossi, Guido Botto Fiora, Matías Zajic y Bianca Cuscuna.

 

