Se está presentando en Buenos Aires, la obra de teatro musical "Libre cautiverio", que invita a la reflexión profunda sobre las relaciones humanas y la reconstrucción de los lazos sociales. Las presentaciones son todos los miércoles a las 20.30 en el Teatro Regina de Caba.

Se trata de una producción que sumerge al público en un mundo distópico. "Libre Cautiverio" transporta a un escenario post-apocalíptico donde un grupo de jóvenes ha formado una comunidad tras una cruda realidad que los atraviesa. La obra indaga en sus leyes, mitos y comportamientos, que a la vez atan y refuerzan las ligaduras de un grupo que propone el aislamiento como único medio de subsistencia.

"Libre Cautiverio" es una nueva propuesta del colectivo creativo Phepandú con libro, idea original y dirección de Nicolás Manasseri, música original es de Nahuel Tamargo, y elenco encabezado por Ivanna Rossi, Guido Botto Fiora, Matías Zajic y Bianca Cuscuna.