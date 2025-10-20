°
20 de Octubre,  Jujuy, Argentina
DOBLE FEMICIDIO

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo” dijo Pablo Laurta

El imputado por un doble femicidio y asesinato de un remisero, será alojado en la cárcel de Cruz del Eje, donde tendrá un régimen estricto

Lunes, 20 de octubre de 2025 17:32

CÓRDOBA.-

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, dijo Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio al llegar a la Jefatura Policial de Córdoba. “Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”, agregó después y sumó que lo va a “ayudar todo lo que pueda”. También comentó que lo apodaban “Jesucristo”.

Laurta fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú hasta la ciudad de Córdoba en un operativo conjunto de fuerzas de seguridad.

El múltiple homicida ingresó con casco y chaleco antibalas rodeado de fuerzas de seguridad al primer piso de la Jefatura Policial. Habló, una vez más, con los periodistas antes de entrar en la oficina donde fue sometido a una revisación médica, constatación de datos y toma de fotografías.

Antes de la frase “hice lo necesario para rescatar a mi hijo” insistió en que sus dos víctimas tenían una denuncia por explotación infantil. Aunque varios periodistas le preguntaron por dónde había enterrado al chofer, no hizo ningún comentario sobre el tema.

 

Temas de la nota

