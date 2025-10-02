°
2 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en jujuy

Jueves con cielo nublado

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 25 grados centígrados.

Jueves, 02 de octubre de 2025 08:28

Segundo día del mes de octubre y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias y con 25 grados de temperatura máxima en San Salvador de Jujuy.

En la zona de los pericos y el ramal se anticipa una temperatura máxima que puede estar alrededor de los 27 grados sin probabilidades de lluvias y con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca hay `probabilidades de tormentas aisladas en la tarde de hoy que llegan a un 40% y se anticipa una temperatura máxima de 20 grados centígrados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca será un día con cielo algo nublado y una temperatura máxima que alcanzaría los 18 grados.

