Más medallas de oro para la delegación de Jujuy en Mar del Plata

El tercer día de competencia fue con más preseas, porque hubo oro y título de campeón en tenis de mesa al ganar la copa challenger, y en atletismo adaptado en el cierre de ambas disciplinas.

Los resultados marcan el nivel de los jujeños, sobre todo en deporte adaptado ya que otra vez hubo oro, uno con Lautaro Cáceres en salto en largo, categoría 44; y la otra con Pablo González, tercera de su cuenta personal en los 200 metros llanos, con Kevin Carrizo como guía, en categoría disminuidos visuales

También en deporte adaptado, en lanzamiento de bala, Luján Colqui, en categoría 21 se subió a lo más alto del podio y recibió la medalla dorada.

Los otros podios, llegaron todos de la mano del tenis de mesa, porque Jujuy fue primero en modalidad equipo, integrado por Joel Sabarza y Santiago Vergara, al imponerse ante Santa Cruz por 2 a 1. En singles masculino, Lucas Vergara, le ganó la final al jugador de Tucumán por 2 a 0, mientras que, en equipo femenino con Delfina Castro y Rosario Ríos, fueron terceras después de ganarle a la dupla de San Luis por 2 a 1.

Si bien no sumó medalla, la performance de Clarita Arenas fue muy buena y cerró su participación con un quinto lugar tras vencer a Mendoza 2 a 0.

Cabe destacar que Jujuy se consagró campeón 2025 y se adjudicó la Copa Challenger.

Programa del viernes

A partir de las 9 dos deportistas jujeños tienen sus respectivas finales en taekwondo. Agostina Giménez, en categoría hasta 62 kg; y Ciro Ramírez, en categoría hasta 58 kilos. Además, Axel Pérez tiene la última presentación en categoría hasta 52 kilos por la medalla de bronce, lo que refleja la muy buena actuación por parte del equipo de la Asociación Jujeña de Taekwondo, el cual preside el gran maestro Ramón Ruiz, y que en Mar del Plata cuenta con la presencia de los entrenadores César Torrez y Magdalena Pérez.

También podría sumar una presea de bronce en hockey masculino sub 16, ya que en la anterior jornada, en la llave de cruces cayó en el primer partido ante Mendoza por 4 a 1, mientras que en el segundo ganaron a Santa Fe por 4 a 0, por lo que buscarán quedar terceros.

En boxeo, Santino Silvetti venció a Corrientes por puntos, y este viernes tendrá la pelea de semifinal, y en caso de ganar pasará a la final por la medalla de oro, pero el pugilista jujeño buscará ir pelea a pelea.

En karate habrá finales, con chances de oro, y el resto de los puestos en el podio, por lo que habrá que esperar el desarrollo de la jornada.