Renunció el titular del Ministerio Público de la Acusación en Jujuy

Este jueves 2 de octubre, el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, presentó su renuncia indeclinable al cargo. La dimisión se conoció pocas horas después de que la Legislatura de Jujuy admitiera un pedido de juicio político en su contra y en contra del Procurador General Adjunto, Ignacio Pasquini, quien también renunció.

El pedido fue impulsado tras la denuncia por los exfiscales Walter Hugo Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos.

El expediente fue girado a la Comisión Investigadora, dando inicio al proceso institucional.

El escrito también solicitó al juez de Control ordenar allanamientos en oficinas del MPA y en inmuebles vinculados, con secuestro de equipos informáticos, discos duros, servidores, teléfonos corporativos, documentación sobre legajos de funcionarios y magistrados, así como registros de subastas y convenios.