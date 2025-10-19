Jujuy será sede del "50º aniversario"

Jujuy fue seleccionada por los grandes referentes del taekwondo ITF para ser la sede de un importante acontecimiento deportivo, "El Nacional 50º Aniversario 1975-2025".

La celebración será el 6 y 7 de diciembre en el marco del Circuito Nacional de Competencia en el que participarán competidores de todas las provincias en el estadio de la Federación de Básquet de San Salvador de Jujuy, un escenario ideal para esta fiesta deportiva y cultural.

El encuentro será una edición especial ya que se celebrán 50 años de desarrollo del taekwondo deportivo en Argentina en el que el Campeonato Nacional será protagonista.

REFERENTES | OSCAR PORTO Y CARLA SAVIO, DE LA FEDERACIÓN JUJEÑA.

"La elección de Jujuy responde a su transformación en referente regional dentro del universo del taekwondo ITF, con instructores y competidores destacados que trascienden el campo nacional", explicaron los directivos de la Confederación Argentina, organizadora del encuentro, junto a la Federación Jujeña y la Federación Argentina de Taekwondo Adaptado.

Y agregaron que "Jujuy con su belleza natural, su inmensa riqueza cultural y la calidez de su gente nos ofrece el marco ideal para esta histórica celebración".

Los directivos explicaron que en 2024 comenzaron un recorrido federal que continuará por todo el país reafirmando la política inclusiva y descentralizada que impulsa la Confederación y detallaron que "dentro de este encuentro también celebraremos la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwondo Adaptado, un espacio que trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de superación e igualdad de oportunidades".

En el acto se rendirá un merecido homenaje a los grandes maestros que fueron testigos y protagonistas de los acontecimientos más importantes del taekwondo ITF en estos 50 años.