Gonzalo Gerber, estaría iniciando un romance con Cazzu: “Muy buena onda"

A semanas de terminar su relación con Dai Fernández, el bailarín Gonzalo Gerber estaría iniciando una relación amorosa con la cantante Cazzu, según informó Karina Iavícoli en Intrusos.

En el marco de su gira internacional, la cantante de trap llegó a México junto a su equipo. Durante este viaje, su bailarín, Gerber, habría sido de gran apoyo para ella en medio de la polémica con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

“Gonzalo Gerber estaría iniciando un acercamiento con Cazzu”, reveló la periodista, destacando que “hay muy buena onda" entre los artistas.

“Él viajó a México con Cazzu para trabajar en su show”, sumó Adrián Pallares.

Según explicó la periodista, el romance estaría recién en sus comienzos, al punto de no tener un título definido: “Es una amistad que se puede convertir en otra cosa, se llevan muy bien. Me hablan de 'Excelente relación, empatía, charlas'”.