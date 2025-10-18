“Este es el verdadero peronismo, en el que estamos todos juntos”

El Frente Primero Jujuy Avanza celebró ayer el Día de la Lealtad Peronista, una fecha emblemática para el movimiento justicialista que recuerda la histórica movilización del 17 de octubre de 1945 en apoyo a Juan Domingo Perón. El estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá recibió ayer a la dirigencia y a la militancia de distintos puntos de la provincia, en un clima de fuerte mística peronista y euforia que se dejó escuchar a través de sus bandas. La conmemoración, que oﬁció de cierre de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 26 de octubre, resultó una instancia de contundente respaldo político que potenció las candidaturas a diputados nacionales de Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta. Con llamados a consolidar la organización territorial y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos espacios que integran el movimiento, los candidatos se dirigieron a la militancia que una vez más los acompañó depositando su total conﬁanza en ellos.

A su turno, el diputado provincial y referente justicialista Rubén Armando Rivarola agradeció a los “amigos” que acompañan hoy el frente y valoró el apoyo de la militancia del interior. Y tras destacar que “Palpalá es una ciudad de trabajo y lucha” recordó la bien recordada y valorada ﬁgura de Néstor Kirchner. “Este es el verdadero peronismo, el que nos tiene a todos acá, porque si no es este, ¿a donde está?”, dijo Rivarola al tiempo que delegó en “Pascuttini y Valente el compromiso de trabajar con cada uno de los intendentes” en pos del bienestar de la provincia. Pedro Pascuttini, primer candidato a diputado nacional, por su parte valoró la unión del pueblo argentino, hace 80 años que ayer se sintió a través del “cariño de la gente que le expresó sus sueños y sus esperanzas”.

De cara a los comicios, valoró “el enorme respeto de todos los que conforman la unidad de este frente”, una actitud a la que consideró “admirable desde todo punto de vista”. Sin lugar a dudas la lealtad peronista se sintió a ﬂor de piel con la destacada presencia de referentes provinciales del espacio de unidad como Carlos Haquim, Agustín Perassi, Guillermo Jenefes, Eduardo Fellner, Martín Palmieri, Santiago Hamud (candidato a diputado nacional en segundo término suplente y secretario General de la CTA Jujuy), Rubén Eduardo Rivarola (intendente de Palpalá), Pedro Belizán (secretario General de Luz y Fuerza), entre otros. Carlos Haquim valoró la actitud de convocar a los peronistas de todo Jujuy. “Causa emoción ver como compañeros de toda la provincia llegaron a este acto, lo que me hace ver que estamos recuperando y despertando a un peronismo que estaba dormido. Una respuesta que la gente estaba esperando”. Y como en toda verdadera celebración no faltó la música en vivo de la mano de artistas locales como Cele Rodríguez, Jasy Memby, entre otros. También, por el Día de la Madre, sortearon televisores, celulares, lavarropas, entre otros obsequios como gratitud y agradecimiento por el apoyo y el cariño recibidos desde el inicio de la campaña.

En medio de un gran entusiasmo y efusividad, mientras las columnas de militantes agitaban banderas y coreaban consignas de unidad, Verónica Valente agradeció en primera instancia “a los peronistas, a la militancia, a la juventud y a las mujeres que nos han abierto las puertas de sus casas. Me siento feliz en este día de la lealtad en el que volvemos a encontrarnos con los verdaderos peronistas”. Respecto a la campaña, rescató que tras recorrer todos los rincones de la provincia “hemos conocido a grandes compañeros, realmente la unidad hizo su efecto y es lo que hoy (por ayer) se ve en Palpalá”, concluyó.

En tanto, Adrián Mendieta, candidato en tercer término, ponderó el valor de haber realizado “una campaña prolija y sin agresiones, basada en transmitir las propuestas de la unidad lograda con casi el 90% de los sectores peronistas de la provincia”. Así, en una noche acalorada, los candidatos de distintas localidades de la provincia, fuertemente apoyados por sus compañeros, expresaron también sus deseos de trabajo genuino por una provincia mejor. Y con la marcha peronista de fondo la mlitancia peronista se fundió en un fuerte abrazo demostrando la fuerza de la unión como en aquel 17 de octubre de 1945 que allanó el camino de nuevos aires para la Argentina.

CANDIDATOS | PEDRO PASCUTTINI Y VERÓNICA VALENTE SALUDAN SOBRE EL ESCENARIO.

UNIÓN | ERNESTO RIVAROLA JUNTO A PEDRO PASCUTTINI Y MILITANTES.

PALPALÁ PRESENTE | EL INTENDENTE RUBÉN EDUARDO RIVAROLA CON LA JUVENTUD.