Perico

Por el techo de la Inmaculada

Hasta hoy se puede colaborar con la colecta para concluir las obras.

Viernes, 17 de octubre de 2025 01:11
TRABAJOS EN EL TECHO

Desde fines de septiembre en la parroquia Inmaculada Concepción de María de Perico se iniciaron los trabajos para reparar el techo con las donaciones y la ayuda de la comunidad. Entre las actividades que se organizaron para recaudar fondos que permitan concluir la obra desde principios de mes y hasta hoy se realiza la campaña Pro-Techo.

La jurisdicción, que está a cargo del padre Daniel Amante, viene participando activamente de todas las acciones que tienen como lema "Unidos por la casa de nuestra Madre con fe y con amor".

Se puede donar en las cajas identificadas por la parroquia (como ocurrió en la feria y barrios), colaborar en las actividades y compartir la iniciativa con familia y amigos.

Quienes deseen realizar una transferencia pueden hacerlo al alias Diciembre.final, cuenta del banco Macro cuyo titular es Zambrana Mario Alberto y piden enviar el comprobante al número 388-5867973.

Agradecen todo tipo de ayuda que puedan brindar. "Todavía podés hacer tu pequeño aporte", destacaron a través de su página de Facebook Parroquia Inmaculada Perico.

 

 

