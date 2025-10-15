Calurosa mitad de semana

Llegamos a mitad de semana y la mañana en San Salvador de Jujuy comenzó fresca con 12 grados y presencia de humo en el aire debido a los incendios forestales que tienen como foco la zona del ramal.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la capital jujeña será un día con cielo parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones y se espera para hoy una temperatura máxima de 32 grados centígrados.

Para la zona de los pericos, esa temperatura máxima rondara los 33, 34 grados centígrados.

Mientras que en el ramal la temperatura máxima llegaría a los 34 grados. Se recomienda precaución debida a los incendios forestales en la zona de Caimancito, Yuta y Vinalito.

En Humahuaca hay 60% de probabilidades de tormentas para la noche de hoy y durante el día será una jornada con cielo mayormente nublado.

En La Quiaca se anticipa un cielo parcialmente nublado durante la mañana y se esperan chaparrones para la tarde y tormentas aisladas para la noche. La temperatura máxima podría llegar a los 23 grados.