Martes con cielo mayormente nublado en la capital jujeña

La mañana comenzó algo fresca en San Salvador de Jujuy y alrededores y según datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será un día con cielo mayormente nublado con una temperatura máxima que podría llegar a los 30 grados.

En la zona de los pericos se espera que la máxima llegue a los 32 grados mientras que en San Pedro podría rondar los 34 y 35 grados centígrados.

En Humahuaca se anuncia probabilidades de chaparrones para la tarde de hoy y la temperatura máxima podría llegar a los 23 grados. Para la noche se espera cielo mayormente nublado.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se anticipa 40% de probabilidades de chaparrones para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima que podría llegar a los 23 grados.