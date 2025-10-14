°
14 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Barrio Bárcena
La Voz Argentina
La Contra
Córdoba
Medio Oriente
Rigi
Paro docente
Elecciones 2025
Femicidio
Carrera de medicina
Barrio Bárcena
La Voz Argentina
La Contra
Córdoba
Medio Oriente
Rigi
Paro docente
Elecciones 2025
Femicidio
Carrera de medicina

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1400.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Pascutti se reunió con los jóvenes

El candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza se comprometió a ser la voz de los jóvenes en el Congreso. 

Martes, 14 de octubre de 2025 11:23

El candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza Pedro Pascuttini mantuvo un encuentro con jóvenes profesionales en el marco del ciclo “Vos y Voz”, organizado por la Fundación Jujuy 4.0.

El encuentro tuvo como objetivo debatir y conocer la realidad económica y social de los jóvenes jujeños. Pascuttini destacó la energía y la "fuerte ilusión" que percibe en la juventud:

“Es algo muy lindo estar con todos los jóvenes no solamente por la energía sino por esa ilusión que tienen de desarrollarse, de cumplir sus sueños, de tener oportunidades. La verdad es que es muy lindo ver que la esperanza en ellos es muy fuerte", expresó.

Pascuttini enfatizó que se lleva del encuentro "más responsabilidades de trabajar por un futuro que los ayude a concretar sus sueños".

Durante la reunión, se abordaron temas considerados cruciales y difíciles por el contexto nacional, tales como educación, salud y seguridad.

“Me comprometo a ser la voz de los jóvenes, de los jujeños y luchar por los intereses y de los derechos de la provincia. Siempre tenemos que estar cerca de los niños, los jóvenes, los abuelos, los empleados, los enfermeros, los maestros. Esto es estar todos juntos sin discriminación”, concluyó Pascuttini.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD