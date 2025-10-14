Pascutti se reunió con los jóvenes

El candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza Pedro Pascuttini mantuvo un encuentro con jóvenes profesionales en el marco del ciclo “Vos y Voz”, organizado por la Fundación Jujuy 4.0.

El encuentro tuvo como objetivo debatir y conocer la realidad económica y social de los jóvenes jujeños. Pascuttini destacó la energía y la "fuerte ilusión" que percibe en la juventud:

“Es algo muy lindo estar con todos los jóvenes no solamente por la energía sino por esa ilusión que tienen de desarrollarse, de cumplir sus sueños, de tener oportunidades. La verdad es que es muy lindo ver que la esperanza en ellos es muy fuerte", expresó.

Pascuttini enfatizó que se lleva del encuentro "más responsabilidades de trabajar por un futuro que los ayude a concretar sus sueños".

Durante la reunión, se abordaron temas considerados cruciales y difíciles por el contexto nacional, tales como educación, salud y seguridad.

“Me comprometo a ser la voz de los jóvenes, de los jujeños y luchar por los intereses y de los derechos de la provincia. Siempre tenemos que estar cerca de los niños, los jóvenes, los abuelos, los empleados, los enfermeros, los maestros. Esto es estar todos juntos sin discriminación”, concluyó Pascuttini.