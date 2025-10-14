Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de cuatro rehenes asesinados

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la identidad y las circunstancias de la muerte de los cuatro rehenes cuyos cuerpos fueron entregados por el grupo terrorista Hamas al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza. Los restos de Guy Iloz, Bipin Joshi y otros dos secuestrados, cuyos nombres permanecen reservados por solicitud de sus familias, fueron trasladados por equipos humanitarios desde Gaza a territorio israelí, donde se procedió a su identificación en el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Tel Aviv.

Según el comunicado de las FDI, Guy Iloz resultó herido al huir del festival Nova, ubicado en las proximidades de Re’im, el 7 de octubre de 2023, y fue capturado con vida cerca de Tel Gama por miembros de Hamas. El ejército precisó que Iloz “falleció a causa de sus heridas tras no recibir tratamiento médico adecuado durante su cautiverio, bajo el mando de Hamas, a los 26 años de edad”. Autoridades israelíes indicaron que el proceso de examen forense continúa, a la espera de conclusiones finales sobre las circunstancias de su muerte.

El comunicado oficial detalló que Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años, estudiante de agricultura, fue secuestrado de un refugio en el kibutz Alumim por la organización terrorista. Las FDI sostienen que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses del conflicto, aunque la confirmación formal de su fallecimiento por parte de Israel se produjo con la reciente identificación de sus restos.

Las fuerzas israelíes informaron que el CICR entregó en dos fases los cuerpos identificados como rehenes a las autoridades locales. Una vez en suelo israelí, la Policía escoltó los ataúdes, envueltos en banderas nacionales, hasta el instituto forense. Los cuerpos fueron recibidos por un rabino militar, que ofició una breve ceremonia religiosa en la que se leyó un capítulo del Libro de los Salmos.

En paralelo, el brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezeldín al Qassam, dijeron que los cuerpos entregados pertenecían a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último, comandante de las FDI fallecido el 7 de octubre.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó en su cuenta de X que la entrega de únicamente cuatro cuerpos, de los 28 rehenes fallecidos que continúan en manos de Hamas, constituye “un incumplimiento de los compromisos” asumidos por el grupo bajo los términos acordados, y advirtió que “cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”.

Las FDI y la Dirección de Prisioneros de Guerra y Personas Desaparecidas del Estado de Israel reiteraron su compromiso de “invertir todos los esfuerzos en el regreso de todos los secuestrados” y pidieron que Hamas cumpla su parte del acuerdo y facilite la devolución de todos los cadáveres de los rehenes para que sus familias puedan darles un entierro apropiado.