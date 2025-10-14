Mozarteum Jujuy, con Joseph Maurice Weder en el Mitre

El arte y la música clásica vuelven a tener su cita imperdible en la provincia. Mañana miércoles, a las 21, el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy será el escenario del lanzamiento oficial de la Temporada 2025 del Mozarteum Jujuy, una de las instituciones culturales más destacadas por su labor en la difusión de la música académica.

El Mozarteum Jujuy invitó a todos los amantes de la música a sumarse a esta nueva temporada y disfrutar de una agenda cultural de primer nivel.

Con una propuesta que promete calidad artística y la presencia de reconocidos intérpretes nacionales e internacionales, el Mozarteum invitó al público a adquirir su abono anual y asegurar su lugar en los conciertos de la nueva temporada.

Los interesados pueden comprar su abono a través de la plataforma Autoentrada.com, buscando el evento "Abono Mozarteum". También pueden realizar consultas por correo electrónico a [email protected], vía WhatsApp a los números 3874 85-9439 o 388 409 7246 (solo mensajes), o a través de las redes sociales oficiales .

Además, la institución ofrece atención presencial los días martes de 18 a 20, en calle Coronel Puch 638, planta baja, oficina N° 1, Edificio Coronel Puch, en San Salvador de Jujuy.

Mozarteum Jujuy es una filial de la organización Mozarteum Argentino que promueve y organiza conciertos de música clásica en la provincia de Jujuy, principalmente en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy. La temporada 2025 ofrece una cartelera de eventos variada, incluyendo recitales de solistas como el pianista Joseph-Maurice Weder, en la apertura de mañana, y grupos de cámara como el Cuarteto Soldi.