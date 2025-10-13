El ISJ dictó taller "Yo me conecto"

El Área de Promoción de la Salud del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), llevó adelante en Humahuaca el taller de inclusión digital "Yo me conecto", destinado a adultos mayores, con una destacada participación de vecinos tanto de la localidad como de parajes cercanos.

El encuentro tuvo lugar en el CIC "23 de Agosto", donde se vivió una jornada cargada de emoción y aprendizaje. La iniciativa tiene como objetivo principal acercar herramientas tecnológicas a los adultos mayores, promoviendo su inclusión en el entorno digital y reduciendo la brecha en el acceso y uso de dispositivos móviles y servicios digitales. Esta propuesta se enmarca dentro del proceso de digitalización que impulsa la obra social, con recursos como la Credencial Digital, el Botón de Pago, entre otros.

La capacitación fue dictada por personal especializado de Informática y Comunicación Institucional del ISJ, y continuará desarrollándose en distintas localidades del interior provincial.

Durante el acto de cierre se realizó la entrega de certificados a las y los participante. Los talleres contaron con la presencia del vocal I del ISJ, Diego Eduardo Chacón; el asesor Luciano Andreani; y los coordinadores del taller, Valeria Olivera y Guillermo Ávila y Karina Calzadilla del área de Promoción de la Salud. Asimismo, se agradeció especialmente el acompañamiento de la intendenta Karina Paniagua; la directora de la secretaría de Deportes y Bienestar, Estrella Ignacio; y los concejales Pablo Zamboni y Cristian Paredes, quienes hicieron posible esta valiosa propuesta, dichas autoridades agredecieron al ISJ por incluir a Humahuaca en las actividades enmarcadas en los Taller Preventivos y Educativos, como fue el de Nutrición y de Tecnología.

Cabe destacar que los talleres de inclusión digital y "Yo me conecto" y de Nutrición fueron declarados de Interés Municipal mediante la Declaración N° 1.531/2025 por el Concejo Deliberante de Humahuaca.