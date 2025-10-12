Imputan al sujeto que pateó a hombre de 71 años en el rostro

Imputaron por el presunto delito de "lesiones graves agravadas por alevosía" al sujeto acusado de propinar una patada en el rostro de un hombre de 71 años en la ciudad de Perico. Si bien la fiscalía solicitó la prisión preventiva, el juez de Control no dio lugar al pedido y dictó una serie de medidas cautelares a favor de la víctima.

Hay que recordar que la agresión ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando el inculpado atacó ferozmente a la víctima que le había solicitado que moviera un vehículo de la puerta de su garaje porque debía salir a trabajar.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, luego del brutal ataque que quedó registrado por una cámara de seguridad, la fiscalía interviniente solicitó un allanamiento en el domicilio del inculpado pero el operativo fue con resultado negativo.

Mientras que el pasado miércoles el inculpado junto a su representante legal se presentó en una dependencia policial de la Unidad Regional 6 de Perico, donde se entregó y quedó detenido momentáneamente.

La misma fuente indicó a este matutino que ayer se realizó una audiencia donde el acusado fue formalmente imputado por el presunto delito de "lesiones graves agravadas por alevosía".

Durante la audiencia la fiscalía también solicitó la prisión preventiva del inculpado, pero el juez de Control no dio lugar al pedido de privación de libertad. Aunque sí dispuso una serie de medidas cautelares a favor de la víctima que si no son respetadas, quedara detenido.

Sobre los hechos

Hay que recordar que el episodio se registró la noche del sábado 4 de octubre sobre la avenida Éxodo al 140, frente a un local bailable de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 71 años colocó ladrillos en el ingreso al garaje de su domicilio porque debía retirar su vehículo para salir a trabajar. Sin embargo, al salir nuevamente se percató que los ladrillos estaban rotos y que un vehículo estaba estacionado.

Por tal motivo cruzó de calle y solicitó a dos hombres que movieran el rodado, pero uno de los inculpados le propinó una patada en el rostro. Tras la brutal agresión, los irascibles sujetos se retiraron del lugar a bordo de dos vehículos.

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital "Arturo Zabala" por personal del Same, donde recibió doce puntos de sutura en el rostro: cuatro arriba de un ojo, a un costado del mismo otros cuatro y en la nariz cuatro más.