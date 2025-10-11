°
11 de Octubre, Jujuy, Argentina
Siniestro Vial
Jujuy Basquet
Palestina
casamiento
YPF
La elefanta Pupy
incendio
Bolivia

Saltó antes de que su camión cayera al vacío

Ocurrió en una ruta de Tarija, Bolivia, cuando un camión terminó cayendo por un precipicio.

Sabado, 11 de octubre de 2025 19:35

Un impresionante accidente ocurrió en una ruta del departamento de Tarija, Bolivia, cuando un camión perdió el control y terminó cayendo por un precipicio.

Lo más sorprendente del hecho fue la reacción del conductor, quien logró saltar del vehículo apenas segundos antes del impacto, salvando su vida de manera milagrosa.

El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su asombro por la maniobra y la suerte del chofer.

Hasta el momento, las autoridades locales investigan las causas del siniestro, aunque se presume que podría haberse producido por una falla mecánica o una maniobra brusca en la ruta.

