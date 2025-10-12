Presentación de proyectos y capacitación de docentes

En el Colegio Santa Teresita, el Concejo Deliberante Estudiantil de la comuna capitalina continuó con sus actividades mediante la presentación formal de proyectos elaborados por estudiantes de distintos establecimientos educativos de la ciudad. Las propuestas serán analizadas en las comisiones temáticas correspondientes. Paralelamente, los docentes acompañantes participaron de un taller conversatorio a cargo de la Secretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación.

La coordinadora de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud del municipio, Flavia Lara, explicó que los proyectos fueron presentados ante el cuerpo estudiantil y que fueron evaluados en grupos (comisiones) según la naturaleza de cada propuesta: cultura, ambiente, deportes, derechos humanos, obras y servicios públicos. "En cada una de estas temáticas se puso la mirada de los estudiantes y docentes sobre diferentes sectores de la ciudad", señaló.

Asimismo, señaló que "vamos a generar nuevos lazos y vínculos para que el sector docente del Consejo Estudiantil cuente con un programa de formación y capacitación que fortalezca el acompañamiento a la tarea que realizan los estudiantes".

Por su parte, David Quispe, del programa "Creer" de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, sostuvo que "como programa siempre valoramos estos espacios de participación juvenil. En esta oportunidad, trabajamos con los docentes en un taller conversatorio, con el propósito de analizar cómo se tejen las redes de cuidado de las trayectorias educativas".

Entre las iniciativas está la de las alumnas Sara Zerda y Lorena Vargas, de la Técnica 1 "Escolástico Zegada" referida a la mejora y potenciación de la iluminación del Parque San Martín.